احتراق عدة حقول زراعية في اعتداء للاحتلال التركي ومرتزقته بالقذائف على منطقة تل تمر بريف الحسكة

الحسكة-سانا

اندلعت عدة حرائق في الأراضي الزراعية التابعة لبلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي جراء اعتداء قوات النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بقذائف الهاون على المنطقة.

وذكرت مصادر أهلية من المنطقة أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية اعتدوا مساء اليوم بقذائف الهاون على قرى أم الكيف والدردارة والطويلة بريف تل تمر الشمالي شمال غرب الحسكة ما أدى إلى اندلاع عدة حرائق في الأراضي الزراعية التابعة لهذه القرى.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته تعمدوا توجيه القذائف نحو الحقول المزروعة بمحصولي القمح والشعير لإحداث أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يستعدون لبدء موسم الحصاد.

وتسبب حريق نشب بالقرب من نقطة للاحتلال التركي في وقت سابق اليوم بريف رأس العين باندلاع حرائق في حقول القمح والشعير في قرى المناجير والأهراس والعامرية وتل عطاش وعرات أبو بكر التابعة لمنطقة رأس العين بالريف الشمالي الغربي لمدينة الحسكة.