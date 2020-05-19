الدفاع الروسية: مصرع طاقم مروحية عسكرية جراء هبوط طارىء

موسكو-سانا

لقي طاقم مروحية عسكرية روسية من طراز مي 8 مصرعهم اثر هبوطها بشكل طارئ قرب موسكو.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم بأن مروحية من طراز مي 8 تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية نفذت خلال قيامها بتحليق تدريبي على بعد 20 كيلومترا من مدينة كلين بمقاطعة موسكو عملية هبوط قاس ما أدى إلى مصرع أفراد طاقمها متاثرين بالجروح التي أصيبوا بها.

وأضافت الوزارة أن لجنة تابعة للقيادة العامة للقوات الفضائية الروسية وصلت إلى موقع الهبوط لإجراء تحقيق في الحادث.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن المعلومات المبدئية تشير إلى أن الكارثة يمكن أن تكون ناجمة عن خلل فني موضحة أن المروحية لم تكن مزودة بالمعدات القتالية.