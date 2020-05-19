نقص فيتامين د يفقد الإنسان إحدى حواسه

شيكاغو-سانا

حذر باحثون أمريكيون من أن نقص فيتامين د يفقد الإنسان إحدى الحواس الأساسية.

وقام باحثون من الجامعة الوطنية لعلوم الصحة في إلينوي الأمريكية بتطبيق دراسة مصغرة على امرأة تبلغ من العمر 47 عاماً غير مدخنة وشخصت سريرياً بنقص فيتامين د في جسمها فتبين أنها تعاني من فقدان حاسة الشم على المدى الطويل.

وأعطيت المريضة على مدى 8 أشهر مكملات الفيتامين د بجرعات محددة مع مراقبة مستوى حاسة الشم لديها وعند نهاية التجربة وبعد وصولها إلى المستوى الصحيح من الفيتامين أبلغت المريضة عن تحسن كبير في حاسة الشم لديها.

ويعتبر الباحثون الصحيون فيتامين د الذي يحصل عليه الإنسان من خلال أشعة الشمس وبعض الأطعمة بأنه من أهم الفيتامينات في الوقت الحالي نظراً للدور الذي يلعبه في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما يعزز فيتامين د من القدرة على امتصاص الكالسيوم الأمر الذي يلعب دوراً محورياً في تماسك العظام وقوتها ويلعب دوراً محورياً في تعزيز نظام المناعة في جسم الإنسان.