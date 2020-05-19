التربية تحدد الامتحان التحريري لمسابقة العقود في الثالث عشر من حزيران القادم

دمشق-سانا

حددت وزارة التربية موعد الامتحان التحريري لمسابقة التعاقد مع عدد من المواطنين بموجب عقود سنوية للعمل لديها من الفئة الأولى من حملة الشهادات الجامعية المطلوبة على مستوى مدارس المجمع التربوي أو المنطقة التعليمية في الثالث عشر من حزيران القادم.

وأوضح مدير التنمية الإدارية في الوزارة علي عبود في تصريح لـ سانا أن الوزارة وجهت مديرياتها في المحافظات كافة إلى تعقيم المراكز الامتحانية وتحقيق التباعد المكاني بين المتقدمين بهدف تحسين بيئة السلامة العامة كما سمحت للمقبولين للاشتراك بالمسابقة التقدم إلى الامتحان التحريري في المحافظة التي تقدموا بأوراقهم الثبوتية فيها دون تقديم أي طلب بالإضافة إلى السماح للمتواجدين في أي محافظة ولم يتقدموا بأوراقهم الثبوتية فيها التقدم إلى الامتحان التحريري فيها على أن يتقدموا بطلباتهم إلى مديريات التربية.

وبين عبود أن الامتحان التحريري مؤتمت خصصت له 80 درجة ويتضمن أسئلة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة والقوانين الناظمة لوزارة التربية والثقافة العامة واللغة العربية لكل منها 10 درجات و 40 درجة للمؤهل والاختصاص العلمي للوظيفة المطلوب التعاقد عليها لافتا إلى أنه تم نشر القوانين الناظمة لوزارة التربية على موقع الوزارة الالكتروني بالإضافة إلى معلومات حول آلية الامتحان الكتابي وطبيعته والمدة الزمنية المخصصة له ومواعيد التواجد في المراكز الامتحانية والإرشادات والتوضيحات المتعلقة بالورقة الامتحانية ونماذج من أوراق الإجابة المؤتمتة.

وأكد عبود أنه يمكن أن يتم التقدم إلى الامتحان التحريري بموجب الهوية الشخصية.

وكانت الوزارة أصدرت في السابع من أذار الماضي أسماء المقبولين للاشتراك في المسابقة التي أعلنت عنها بتاريخ 25-11-2019 للتعاقد مع عدد من المواطنين من حملة الشهادات الجامعية من الفئة الأولى بموجب عقود سنوية.