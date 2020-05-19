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وزير الرياضة الإيطالي: استئناف نشاط الدوري يتوقف على منحنى عدوى كورونا

2020-05-19

روما-سانا

أعلن وزير الرياضة الإيطالي فينشنزو سبادافورا اليوم أن آمال استئناف نشاط الدوري الإيطالي لكرة القدم يعتمد على منحنى العدوى بفيروس كورونا في الأيام القليلة المقبلة.

وقال سبادافورا لوكالة الأنباء الإيطالية اليوم: “نتمنى جميعا استئناف المسابقة في أسرع وقت ممكن لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي شيء مضمون” مضيفا: “في حال انخفاض منحنى العدوى يمكننا التأكد من الموعد المتوقع لاستئناف الدوري لكن علينا أن نصل إلى هذا الهدف تدريجياً ونتحرك بحذر ومسؤولية”.

وصوتت أندية الدوري الإيطالي مطلع الشهر الحالي على استئناف النشاط في الـ 13 من حزيران المقبل لكن الحكومة مددت منذ ذلك الحين حظرها للأحداث الرياضية حتى الـ 14 من حزيران.

يذكر أن الدوري الإيطالي توقف في التاسع من آذار الماضي وتأمل الأندية في العودة للنشاط منتصف الشهر المقبل لكنها لا تزال في انتظار موافقة الحكومة.

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