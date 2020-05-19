غوتيريس يقترح عقد الجمعية العامة للأمم المتحدة عن بعد بسبب كورونا

نيويورك-سانا

اقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على الدول الأعضاء في المنظمة الدولية النظر بإمكانية عقد الدورة القادمة للجمعية العامة عن بعد عبر بث الخطابات المسجلة مسبقا لقادة الدول.

ونقلت رويترز عن غوتيريس قوله في رسالة وجهها اليوم إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إنه من غير المرجح أن يتمكن رؤساء الدول والحكومات من جميع الدول الأعضاء من الوصول إلى نيويورك في أيلول مشيرا إلى أن المجتمع الطبي يتوقع أن يواصل الوباء انتشاره في العالم بدرجات متفاوتة من الشدة.

وسبق أن شكك غوتيريس في إمكانية أن تنطلق الدورة الـ 75 للجمعية العامة في موعدها المحدد في الـ 15 من أيلول القادم وقال إن الأمم المتحدة تدرس خيارات بديلة أخرى بما فيها تلك التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية لتنظيم الاجتماع السنوي لقادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.