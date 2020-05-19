الحرائق تتسبب بإتلاف مساحات زراعية واسعة في رأس العين وتل تمر بريف الحسكة

الحسكة-سانا

أتت الحرائق التي نشبت في الأراضي الزراعية بريفي رأس العين وتل تمر في محافظة الحسكة على مساحات مزروعة بمحصولي القمح والشعير.

وقالت مصادر اهلية لمراسل سانا إن حريقا نشب في الأراضي الزراعية ضمن القرى المحتلة من قبل قوات النظام التركي ومرتزقته الإرهابيين وتحديدا في قريتي المحمودية والمناخ ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة جراء اتلاف المحصول بشكل كامل.

وأشارت المصادر إلى اندلاع حريق مماثل وقع في قرى المالحة والتويمية والسكرية المحتلة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي بريف رأس العين الشرقي ما أدى إلى اتلاف مساحات واسعة مزروعة بمحصولي القمح والشعير موضحة أن أسباب الحريق مجهولة بينما اتهمت مصادر في المنطقة مرتزقة الاحتلال التركي بافتعال الحرائق للتضيق على الأهالي والاستمرار بانتهاكاتهم ضد الأهالي.

وتسبب حريق اندلع أمس قرب نقطة للاحتلال التركي باتلاف مساحات زراعية واسعة في قرى الاهراس والمناجير والعامرية وتل عطاش وعرات أبو بكر بريف رأس العين.

وحسب مصادر في مديرية زراعة الحسكة بلغ إجمالي المساحات المتضررة جراء الحرائق خلال الموسم الزراعي الحالي 1850 هكتاراً من الأراضي المزروعة بمحصولي القمح والشعير.