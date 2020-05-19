أسواق الخضار في حمص

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
نيبينزيا: الإجراءات القسرية الأحادية تضر الشعب السوري ويجب رفعها
2020-05-18
تخت روانجي: ضرورة انسحاب القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية
2020-05-18
بابورين:ضرورة إرغام واشنطن على رفع إجراءاتها القسرية المفروضة على سورية
2020-05-18
بوتين يجدد الدعوة لتطبيق اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب
2020-05-18
الجعفري: أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي السورية دون موافقة الحكومة عدوان واحتلال.. سورية لن تتخلى عن حقها بتحرير أرضها المحتلة
2020-05-18
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: العلاقات السورية الإيرانية وثيقة واستراتيجية
2020-05-18
ذبيان يدعو الحكومة اللبنانية إلى التنسيق المباشر مع سورية
2020-05-18
محليات
القدس درب الشهداء.. ندوة عبر الانترنت تؤكد أن القدس عاصمة فلسطين وستبقى عنوان محور المقاومة
2020-05-19
الحرارة غداً أعلى من معدلاتها والجو سديمي شديد الحرارة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية
2020-05-19
فرق الإطفاء بالسويداء تخمد عدة حرائق طالت مئات الدونمات
2020-05-19
اتخاذ جميع إجراءات وتدابير استمرار تقديم الخدمات للمواطنين في السويداء ودرعا خلال عطلة عيد الفطر
2020-05-19
وضع بئرين جديدتين في ريف طرطوس بالخدمة
2020-05-19
إخماد حريق شب فوق سطح أحد الأبنية في حلب
2020-05-19
تسيير رحلات السفر بين المحافظات اعتباراً من اليوم ولغاية الـ 30 من الشهر الجاري
2020-05-19
رياضة
فوز تشرين على الكرامة تحضيراً لاستئناف الدوري الممتاز لكرة القدم
2020-05-19
باير ليفركوزن يهزم بريمن في الدوري الألماني
2020-05-19
اتحاد كرة القدم يعلن رسمياً عن مواعيد مباريات الدوري والتدابير المتخذة للتصدي لفيروس كورونا
2020-05-18
الوثبة يفوز على الطليعة استعداداً لاستئناف الدوري
2020-05-18
بايرن يهزم أونيون برلين ويحافظ على صدارة الدوري الألماني
2020-05-17
كولونيا يتعادل مع ماينتس في الدوري الألماني
2020-05-17
موسم كرة القدم في أوروبا ينتهي في آب المقبل
2020-05-17
اقتصاد
توقعات بانكماش الاقتصاد الألماني بأكثر من 7 بالمئة خلال العام الحالي
2020-05-19
بوتين: الاتحاد الأوراسي بحاجة إلى إنشاء مرافق إنتاج جديدة لضمان الأمن الغذائي
2020-05-19
المجلس الأعلى للسياحة يوافق على خطة الاستجابة للتخفيف من الآثار السلبية لكورونا ويقر معايير وضوابط استئناف نشاط القطاع السياحي
2020-05-19
زراعة إدلب: توقعات بإنتاج 27 ألف طن من العدس بالأراضي المحررة من الإرهاب
2020-05-19
الحسكة: تسويق 4720 طناً من الأقماح ومنح الفلاحين موافقات لشراء أكياس التعبئة
2020-05-19
طلبات إعانة البطالة البريطانية تسجل أعلى مستوى منذ 1996
2020-05-19
الذهب يتخلى عن مكاسبه المبكرة
2020-05-19
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2020-05-19
تصوير: نقولا خوري
سوق الخضار في حمص
2020-05-19
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