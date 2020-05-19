القدس درب الشهداء.. ندوة عبر الانترنت تؤكد أن القدس عاصمة فلسطين وستبقى عنوان محور المقاومة

دمشق-سانا

بمناسبة يوم القدس العالمي أقيمت في دمشق اليوم ندوة سياسية فكرية عبر الإنترنت بعنوان “القدس درب الشهداء” أكد المشاركون فيها أن القدس عاصمة فلسطين وستبقى عنوان محور المقاومة.

وشارك بالندوة التي استضافتها السفارة الإيرانية بدمشق سياسيون وباحثون من سورية ولبنان وإيران الذين أكدوا أن محور المقاومة يشكل قوة ردع كبيرة في مواجهة الكيان الصهيوني والمخططات الاستعمارية في المنطقة داعين إلى مناهضة التطبيع مع الكيان المحتل وتوحيد جهود المقاومين ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله الحق.

ولفت ممثل الإمام الخامنئي في سورية أبو الفضل الطبطبائي إلى أن انعقاد الندوة عبر الانترنت بدمشق رغم الظروف والإجراءات المتخذة للتصدي لكورونا يؤكد التمسك بقضية فلسطين والقدس مهما بلغت شدة الظروف والتمسك بالثوابت الإنسانية والعمل على فضح المؤامرات مبيناً أن قضية فلسطين تشكل عنوان هوية محور المقاومة التي يحاول الأعداء التقليل من أهميتها وتهميشها وتحجيمها.

واعتبر الدكتور خلف المفتاح مدير عام مؤسسة القدس الدولية “سورية أن القدس بوصلة الأمة وأن المقاومة هي الخيار الأصيل لاستعادة الحقوق منوهاً بأن الثورة الإسلامية في إيران شكلت مصدر قوة للمناضلين والمقاومين للاحتلال.

الدكتور أنور رجا المسؤول الإعلامي وعضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة أكد دور النخب في تخليد القضية الفلسطينية بوجدان الأمة وعقلها وسلوكها وقضاياها المحقة والعادلة فيما رأى إسماعيل السنداوي “أبو مجاهد” ممثل حركة الجهاد في سورية أن اليوم العالمي للقدس مناسبة لتذكير العالم بالقضية الفلسطينية في بعدها الإنساني كقضية عدل وحق مشيراً إلى أن القدس عاصمة تاريخية لفلسطين وستبقى رغما عن كل المحاولات التي يمارسها كيان الاحتلال الصهيوني.

شارك في الندوة من طهران عبر الانترنت الشيخ عباس الكعبي عضو مجلس خبراء القيادة في إيران ومن بيروت الدكتور حسان عبد الله رئيس الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين والدكتور محمود عكام مفتي حلب والدكتور محمود دياب مدير التوجيه والإرشاد بوزارة الأوقاف والباحث في الشؤون السياسية والعسكرية العميد الركن علي مقصود.

هيلانه الهندي