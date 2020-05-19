فرق الإطفاء بالسويداء تخمد عدة حرائق طالت مئات الدونمات

السويداء-سانا

أخمدت فرق الإطفاء بالتعاون مع الأهالي اليوم عدة حرائق اندلعت بمساحات متفاوتة من الأعشاب الجافة طالت مئات الدونمات من الأراضي الزراعية والمحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة في مواقع متفرقة من محافظة السويداء.

وذكر قائد فوج إطفاء السويداء نايف الشعار أن آليات وعناصر الفوج أخمدوا حريقاً كبيراً نشب بالقرب من قرية نجران وطال نحو 200 دونم من الأعشاب الجافة وامتد ليطول مساحات من الحقول المزروعة بالقمح والشعير بالقرب منها قبل أن تتم السيطرة عليه وتطويقه وإخماده بمؤازرة الدفاع المدني والأهالي بعد عمل دام نحو 4 ساعات في منطقة شديدة الوعورة يصعب دخول آليات الإطفاء إلى بعض مواقع انتشار النيران فيها في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح.

كما أخمد الفوج وفقاً للشعار حريقاً آخر بأعشاب جافة في بلدة المجدل بين منازل المواطنين وامتد على نحو عشرة دونمات وألحق أضراراً ببعض الأشجار في المكان إضافة إلى التعامل مع عدد من الحرائق أتت على مساحات متفاوتة من الأعشاب اليابسة بين منازل المواطنين في مدينة السويداء وعلى طريق كناكر وفي سهوة الخضر وفي منطقة البرك شرق قرية سهوة البلاطة وتم إخمادها قبل أن تطول محاصيل حقلية وأشجاراً مثمرة بالمكان.

وتعاملت وحدة إطفاء شهبا مع حريق كبير في أراضي قرية ذكير بالريف الشمالي أتى على نحو مئتي دونم من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير والأشجار المثمرة قبل التمكن من السيطرة عليه وإخماده بالتعاون مع أهالي المنطقة وجرارتهم الزراعية إضافة إلى إخماد ثلاثة حرائق أحدها نشب بأراض زراعية بين قريتي الهيت والهيات في الريف الشمالي الشرقي أتى على بعض المحاصيل الحقلية والأعشاب الجافة وآخر بالقرب من ثانوية الشهيد فاروق الداهوك ببلدة أم الزيتون وعلى طريق عريقة داما بريف المحافظة الشمالي الغربي طال أعشاباً يابسة وفق قائد وحدة الإطفاء وسيم الطويل.

وأخمدت وحدة إطفاء صلخد كما أشار أمر زمرة الإطفاء فيها سمير العوام عدداً من الحرائق بمساحات متفاوتة بأعشاب يابسة شرق قرية تل اللوز وعلى طريق قرية أم الرمان وعلى طريق امتان العانات بمساحة 20 دونماً إضافة إلى حريق بين منازل المواطنين شرق المشفى بمدينة صلخد.

كما أخمدت طواقم الدفاع المدني وفق قائد سرية الدفاع المدني بالسويداء الرائد جلاء أبو هدير عدداً من الحرائق على طريق كناكر وبلدة المجدل ونجران والتي طالت مساحات واسعة من أعشاب يابسة وتم إخمادها بمؤازرة فوج الإطفاء والجهات المعنية والأهالي قبل أن تلحق أضراراً بمزروعات المواطنين.

وأخمدت فرق الإطفاء بالتعاون مع الجهات المعنية والأهالي العديد من الحرائق خلال الأيام القليلة الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة طالت مساحات واسعة بعضها بمئات الدونمات منها ألحق أضراراً بالأراضي الزراعية والحراجية وبالمحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة والحراجية والأعشاب اليابسة.