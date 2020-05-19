السورية للتجارة والأسواق الشعبية يسهمان في خفض أسعار الخضار في أسواق حلب

حلب-سانا

شكل استجرار السورية للتجارة الخضار من الفلاحين مباشرة وطرحها في صالاتها ومنافذها بحلب وبيعها بسعر التكلفة للمواطنين وافتتاح الأسواق الشعبية عاملاً مهماً في خفض أسعار الخضار وخلق المنافسة مع بقية الأسواق.

كاميرا سانا جالت على عدد من أسواق بيع الخضار وصالات السورية للتجارة ورصدت آراء المواطنين في سوق باب جنين بمركز المدينة حيث أوضحت أم محمد أنها جاءت من حي الشعار قاصدة منفذ بيع الخضار التابع للسورية للتجارة للتسوق وقالت إنها وجدت الأسعار أقل من السوق فسعر كيلو الكوسا 125 ليرة سورية والخيار يتراوح بين 125 و200 ليرة سورية للكيلو.

وقال بسام السمان إنه تسوق الباذنجان والكوسا والبندورة بأسعار مقبولة وأيده بذلك المواطن محمد الذي تسوق البندورة بسعر 300 ليرة سورية للكيلو وذكر يوسف حمامي أن تدخل السورية للتجارة وبيع الخضار بسعر التكلفة بعد شرائها من الفلاحين ساهم في خفض الأسعار ودخول السورية للتجارة كأحد التجار المنافسين.

وبالانتقال للسوق الشعبي الذي تم تخصيصه مؤخراً من قبل مجلس مدينة حلب في منطقة الرازي بحي الجميلية أوضح شادي عجنجي صاحب بسطة لبيع الخضار أن الأسعار شهدت انخفاضاً باستثناء البندورة التي وصل سعر الكيلو إلى 450 ليرة سورية وتصل من محافظة طرطوس وقال خالد صاحب بسطة للخضار أيضا إن أسعار الخضار في السوق تشهد انخفاضاً بالأيام الماضية وخاصة البطاطا والخيار منوها بتجربة افتتاح الأسواق الشعبية وما لاقته من ارتياح لدى المواطنين.

وقالت السيدة فاطمة الحجي إنها تسوقت بعض الخضار إلا أن أسعارها ما زالت مرتفعة قياساً بالظروف الحالية فيما طالبت زكاء خوام بمزيد من التدخل من قبل كل الجهات المعنية لخفض الأسعار ووضع حد للمحتكرين والجشعين من التجار.

وأوضحت بشرى عجمية أن الأسعار في السوق الشعبي أقل من مثيلاتها بالأسواق العادية وهناك تدرج بأسعار الخضار للصنف نفسه ويمكن للمشتري اختيار ما يناسب دخله.

وفي صالة السورية للتجارة التي تم افتتاحها حديثاً في حي السليمانية أوضح عبد الحميد مسلم مدير مؤسسة السورية للتجارة بحلب أنه وضمن عمل المؤسسة لتوسيع عملها والانتشار الأفقي يتم تزويد الصالات والمراكز في الريف والمدينة بالمواد الاستهلاكية اللازمة وخلال الأيام القليلة الماضية تم وضع صالة رعاية الشباب بحي السليمانية بالخدمة واحتوت على تشكيلة واسعة من المواد الاستهلاكية والغذائية الأساسية والمنظفات والخضار والفواكه والألبان والأجبان وبأسعار أقل من أسعار السوق إضافة إلى تزويدها بمادتي السكر الحر بسعر 500 ليرة سورية للكيلو والرز الحر بسعر 575 ليرة سورية.

قصي رزوق