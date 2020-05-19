بوتين: الاتحاد الأوراسي بحاجة إلى إنشاء مرافق إنتاج جديدة لضمان الأمن الغذائي

موسكو-سانا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي إلى إنشاء مرافق إنتاج جديدة تضمن الأمن الغذائي وإنتاج السلع الأساسية.

ونقلت روسيا اليوم عن بوتين قوله خلال اجتماع افتراضي جرى عن بعد للمجلس الاقتصادي الأعلى لدول الاتحاد الذي يضم روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان “أن استراتيجية تنمية الاتحاد تنص على إنشاء نظام لإدارة مشاريع التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد عالية الأداء ما سيعزز برنامج إحلال الواردات وتوطين الصناعات”.

ولفت إلى أن “مسودة استراتيجية تطوير الاتحاد حتى عام 2025 تستهدف إنشاء سوق مشتركة للسلع ورأس المال” موضحاً أن جائحة فيروس كورونا تؤثر بشكل مباشر في التعاون المشترك في إطار الاتحاد.

وبحث الاجتماع التوجهات الاستراتيجية لتطوير التكامل لدول الاتحاد حتى عام 2025.

يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو اتحاد بين عدد من الدول بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بينها.