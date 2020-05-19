صنع المأكولات وتنسيقها وتزيينها ضمن مشروع اقتصادي للشابة نورا الرفاعي

حمص-سانا

تنسيق المأكولات وتزيينها بطريقة ملفتة للانتباه هي موهبة فطرية تتمتع بها الشابة نورا الرفاعي حيث عملت على تطويرها وتنميتها بطرق عديدة استغرقت منها سنوات من التعلم والاطلاع لتصل إلى مرحلة متقنة من حيث جودة الطعم وجمالية العرض والتقديم باستخدام إكسسوارات منوعة باتت تلفت انتباه من يشاهدها.

نورا التي اشتركت بمعارض عديدة وبازارات متنوعة بينت لسانا الشبابية أنها تصنع المأكولات بكل أنواعها ومنها الحلويات والكعك المالح ومونة الزيتون والمخللات ودبس الفليفلة وغيرها الكثير إضافة إلى تحضير مختلف وصفات الطبخ وتزيينها بإكسسوارت المائدة المنوعة.

وبينت نورا أنها عملت طويلاً على صقل هذه الهواية من خلال دورات متخصصة اتبعتها وصولاً إلى مرحلة الحرفية والاتقان مبينة أن أكثر ما ساعدها على تعزيز هذه الموهبة الفطرية وصقلها هو استلامها في مرحلة سابقة إدارة أحد المطاعم الأمر الذي أجج لديها الكثير من الأفكار الخلاقة وعمق شغفها بتحضير البوفيهات وسفر الطعام.

وأشارت نورا إلى أنها تطمح مستقبلا لافتتاح مطعمها الخاص حيث تتمكن من تحضير أجمل موائد الطعام وتنسيق المأكولات بطريقة تظهر إبداعاتها.

وبينت أنها تروج لأعمالها عن طريق المعارض والبازارات حيث شاركت في العديد من الفعاليات التي ألقت الضوء على نتاجها اليدوي واسترعت إليه انتباه الرواد.

وأشارت إلى أن تنسيق المائدة يحتاج إلى شغف ذاتي وحب دافق لهذا العمل إضافة إلى التأني والصبر للتركيز على كل التفاصيل الدقيقة بما فيها ترتيب الصحون والملاعق وتنسيق الطعام وتوزيعه على المائدة بعد أن يتم تحضيره بنكهات متنوعة وأشكال مميزة.

صبا خيربك