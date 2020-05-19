تمكين رياديي الأعمال وتطوير أدواتهم الإدارية ضمن مشروع مفاتيح النجاح للغرفة الفتية الدولية بدمشق

دمشق-سانا

تمكين رواد الأعمال الشباب وتزويدهم بالمهارات الإدارية اللازمة إضافة إلى توجيه الانتباه لعدد من القصص الملهمة هي أهداف المشروع الجديد الذي أطلقته مؤخراً الغرفة الفتية الدولية في دمشق على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان مفاتيح النجاح حيث يتضمن المشروع الذي يستفيد منه رواد الأعمال مجموعة من التدريبات والورشات التي تنهض بتجارب المشاركين وتوجههم نحو الطريق الصحيح.

مدير المشروع ناصر القاضي بين لـ سانا الشبابية أن المشروع يتضمن مجموعة من ورشات العمل الاختصاصية لتدريب أعضاء الغرفة المحلية والوطنية ورواد الأعمال الشباب حول أسس ومبادئ ريادة الأعمال الناجحة وكيفية الانطلاق بمشاريع ريادية خاصة بكل فرد تخدم سوق العمل إضافة إلى استثمار الفرص ودعم الاقتصاد وأهم الأدوات الإدارية التي يحتاجها كل ريادي أعمال.

وأضاف سيتم الاطلاع على تجارب وقصص نجاح ملهمة وتقديم نصائح مهمة للدخول بسوق العمل وذلك عبر منصات الواقع الافتراضي.

ويهدف المشروع حسب القاضي إلى تمكين رياديي الأعمال ودعمهم لامتلاك إمكانات النهوض بأعمالهم الخاصة أو إعادة إقلاع مشاريعهم التي توقفت خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويستمر المشروع الذي انطلقت مرحلته الأولى مطلع الشهر الحالي أربعة أشهر أما المرحلة الثانية فتنطلق في الأول من تموز وتستمر حتى نهاية آب القادم حيث يستهدف أكثر من 1000 مستفيد حسب القاضي.

وتركز التدريبات التي يطلقها المشروع على مجموعة من المحاور منها ثماني طرق لإعادة استثمار نفسك في ظل الأزمات وسبعة أسئلة أساسية عليك الإجابة عنها قبل إعادة مباشرة عملك الخاص إضافة إلى العديد من التدريبات اللاحقة أسبوعياً.

الرئيس المحلي لغرفة دمشق آلاء العظم أشارت إلى أن الحجر المنزلي يمكن أن يشكل فرصة لتطوير مهارات رواد الأعمال السوريين ليتمكنوا من إعادة إقلاع أعمالهم أو إطلاق أعمال جديدة ما سيسهم بشكل مباشر في دوران عجلة الاقتصاد بالرغم من أزمة كورونا العالمية.

يشار إلى أن الغرفة الفتية الدولية بدمشق تأسست عام 2004 تحت إشراف غرفة التجارة الدولية في سورية وتعمل الغرفة في مجال تدريب وتأهيل الشباب وتطوير المهارات الإدارية والأعمال الاقتصادية ونشر مفهوم المواطنة الفعالة والتغيير الإيجابي لديهم كما تعمل على تنمية روح التعاون والخلق والإبداع وتبادل الخبرات في إطار خدمة العمل الاقتصادي على المستوى المحلي والوطني والعالمي.

ربى شدود