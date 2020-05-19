هواة فكر.. مبادرة إلكترونية تضيء على قدرات الشباب وقضاياهم الشاغلة

حمص-سانا

طرائق متنوعة يتبعها الشباب السوري لاستثمار أوقات الحظر المنزلي ومعظمها يتم عبر منابر التواصل الاجتماعي التي وفرت مساحة واسعة لإظهار قدرات هذه الشريحة التي تمكن طيف منها من تنمية قدراته وتحسين مهارات الحوار والنقاش لديه إضافة إلى تقصي سبل تطوير الذات والنهوض بالإمكانات الفردية على المستويين الشخصي والمهني عبر مبادرة تم إطلاقها مؤخراً بعنوان هواة فكر.

آلاء الوعر منسقة المبادرة أكدت لنشرة سانا الشبابية أن الظروف الحياتية التي يعيشها الشباب اليوم حفزتهم على إطلاق العنان لمزيد من الأفكار الإيجابية حول طرق تمضية الوقت في المنزل وبما أن الإنترنت هو الفضاء الاكثر جذباً لهم فقد اختار عشرون متطوعاً ومتطوعة إطلاق هذه المبادرة ليتم من خلالها طرح جملة من الموضوعات ذات الصلة بتنمية المهارات وطرق التفكير.

وأشارت إلى أن فريق المبادرة اختار أنشطة وموضوعات تحقق التشاركية وتحفز ملكات التفكير والبحث عن حلول مشتركة للمشاكل المطروحة.

الشابة نيرمين أبو زيد أشارت إلى أن المبادرة تركز على أعمار الفكر وتطوره و”الابتعاد عن التشاؤم” أما الشابة آلاء هلال فأعجبها في المبادرة أنها تتناول قضايا اجتماعية وفلسفية وعقلانية وشخصية وفردية حيث يطرح كل من المشاركين وجهة نظره اعتماداً على تجربته وثقافته وما تعلمه من قصص الحياة التي أعطت دروساً وعبراً مهمة حسب قولها.

الدعم النفسي هو أهم ما ميز المبادرة حسب أحمد عرابي الذي أشار إلى حجم الدفء والألفة التي لفت الحوارات والنصائح التي قدمها الشباب لبعضهم البعض وما انطوت عليه من جرعات إيجابية عالية تساعد الفرد على مواجهة الصعوبات والعمل على حلها وعدم الاستسلام لها.

مثال جمول