مبادرة شبابية لدعم التحصيل العلمي للمكفوفين وضعاف البصر بحمص

حمص-سانا

دعم التحصيل العلمي للمكفوفين وضعاف البصر ورفدهم بالمواد الدرسية اللازمة هو الهدف الرئيسي من المبادرة التطوعية التي تقودها مجموعة من الشباب الجامعي بحمص تحت مسمى إبصار وهدفها مساعدة هذه الفئة في مسيرتهم العلمية ليحققوا أفضل النتائج التي يرغبون بالحصول عليها.

الشابة ربا الشريدي مؤسسة المبادرة أشارت لـ سانا الشبابية إلى أن المبادرة تسعى إلى إتاحة فرص تعليمية متكافئة للمكفوفين وضعاف البصر عن طريق تأمين المواد والمناهج الدراسية بأفضل الوسائل المناسبة لهم سواء التسجيلية منها أو المكتوبة بلغة بريل.

وقالت الشريدي أن المبادرة التي انطلقت في سنة 2017 بالتعاون مع دائرة ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة البعث استفاد منها خلال السنة الأولى ما يقارب من 11 طالباً جامعياً وازداد هذا العدد تباعاً في السنوات التالية مبينة أن الطلاب المستفيدين كانوا من مختلف الاختصاصات الجامعية الأدبية كالحقوق والتربية والأدب العربي والتاريخ.

وبينت الشريدي أن المبادرة التي انطلقت أونلاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاقت منذ الأيام الأولى تفاعلاً كبيراً من المتطوعين في حمص ومحافظات سورية أخرى حيث يتم استلام المقررات والكتب التعليمية من الجهة

المتعاونة ومن ثم تحويلها إلى المتطوعين الذين يقومون بإرسالها إلى المستفيدين مؤكدة أن الأنشطة الحالية تتم بالكامل عبر آلية أونلاين.

ونوهت الشريدي أنه تم التعاون مع جمعية رعاية المكفوفين عام 2018 حيث جرى تحويل مجموعة من كتب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي إلى تسجيلات صوتية كما تم مؤخراً التعاون مع مبادرة صوتك حياة التي انطلقت في حمص.

الطالبة غرام محسن سلوم سنة ثانية كلية تربية كفيفة مستفيدة من المبادرة أشارت إلى حجم المساعدة التي قدمها متطوعو المبادرة لها منذ السنة الأولى في الجامعة عبر تسجيل المواد صوتياً الأمر الذي مكنها من الدراسة بشكل أفضل ليتضاعف تحصيلها العلمي فتصبح من أوائل دفعتها.

من جهتها الشابة بثينة الحميد أوضحت ان عملها ضمن المبادرة هو أول عمل تطوعي لها وشعرت بخصوصية هذا الجهد لما ينطوي عليه من مساعدة إنسانية مهمة لفئة هي الأكثر حاجة لمبادرات كهذه.

صبا خيربك