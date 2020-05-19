بكين: محاولات واشنطن تشويه صورة الصين هدفها تحويل الانتباه عن تقصيرها في مواجهة جائحة كورونا

بكين-سانا

جددت الصين اليوم انتقادها محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشويه صورتها والتهرب من مسؤوليات بلاده تجاه منظمة الصحة العالمية بعدما هدد بالانسحاب منها.

وهدد ترامب في وقت سابق بتعليق التمويل الأميركي للمنظمة بصورة دائمة مطالباَ إياها بتنفيذ ما وصفه بـ “التحسينات الجوهرية” خلال شهر في حال أرادت الحيلولة دون تنفيذ وعيده.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان قوله اليوم تعليقاً على الرسالة التي وجهها ترامب إلى رئيس منظمة الصحة العالمية واتهمه فيها بـ “التساهل مع الصين” إن “رسالة الرئيس الأميركي المفتوحة مليئة بالتلميحات.. وهو يحاول استخدام أساليب مخادعة لتضليل العامة وتحقيق أهداف تشويه جهود الصين في مكافحة الفيروس والتهرب من المسؤولية عن استجابة الولايات المتحدة التي لم تكن كافية للوباء”.

وأوضح تشاو أن واشنطن تحاول دائماً “استخدام الصين كمسألة للتهرب من المسؤولية والمساومة على التزاماتها الدولية تجاه منظمة الصحة العالمية.. هذه خطوة غير محسوبة واختارت الولايات المتحدة الهدف الخاطئ”.

وقال تشاو إن الولايات المتحدة تحاول صرف الأنظار عن إجراءاتها “غير الكافية للوقاية من الفيروس واحتوائه “داعياً إياها” إلى التوقف عن إلقاء اللوم على باقي الأطراف والتركيز بدلاً من ذلك على الاستجابة للوباء”.