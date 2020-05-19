الانتهاء من توزيع بذار القطن على المزارعين في حماة

حماة-سانا

أنهى فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة عمليات توزيع بذار القطن على مزارعي المحافظة التي بدأت مطلع الشهر الماضي.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس عبد الغني الأسود في تصريح لمراسل سانا أنه تم توزيع 19 طنا من بذار القطن صنف “حلب 124” وهو من النوعية الجيدة والخالية من الأمراض والآفات على المزارعين عن طريق الفرع بمركز المدينة وكذلك المصارف الزراعية المنتشرة في كل مناطق المحافظة مبيناً أنه تم توزيع 950 كيلوغراما من البذار على الحقول الاكثارية المتعاقد معها للموسم المقبل.

من جهته أشار مدير الثروة النباتية في الهيئة العامة لإدارة تطوير الغاب المهندس وفيق زروف إلى أن المساحات المزروعة بمحصول القطن لغاية تاريخه وصلت إلى 187 هكتاراً من إجمالي الخطة المقررة للموسم الحالي والبالغة 2520 هكتاراً منوهاً إلى أن زراعة القطن تراجعت كثيراً في منطقة الغاب بسبب ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج وحاجة المحصول لريات كثيرة.

يذكر أن انتاج محافظة حماة من محصول القطن خلال الموسم الماضي بلغ 127 طناً.