الانتهاء من صيانة مضخة المياه الرئيسية بالقامشلي

الحسكة-سانا

أنهت ورشات الصيانة التابعة لمؤسسة المياه في مدينة القامشلي صيانة مضخة المياه الرئيسية التي تغذي عددا من أحياء المدينة بالمياه.

وبين رئيس القسم المهندس أحمد مخيلف في تصريح لمراسل سانا أنه تم الانتهاء من صيانة المضخة التي تغذي بالمياه حيي الجولان والمطار والهيئة العامة للمشفى الوطني حيث تم خلال فترة الصيانة تركيب مضخة احتياطية لتأمين مياه الشرب للمشتركين ريثما يتم الانتهاء من الصيانة مشيرا إلى أن الواقع المائي في مدينة القامشلي جيد وإلى أن وجود بعض الشكاوى حول ضعف ضخ المياه يعود إلى وقوع بعض المنازل في نهاية الشبكات ذات المنسوب المرتفع ويتم العمل على تلافي هذه المشكلة عبر زيادة كميات المياه التي يتم ضخها للمشتركين.

وأكد مخيلف أن المياه التي يتم ضخها للمشتركين مراقبة ومعقمة من خلال مخبر يتابع جودة المياه بشكل يومي من جميع الأحياء حيث يتم أخذ عينات وتحليلها ومراقبة نسبة مواد التعقيم فيها.

يذكر أن مدينة القامشلي تتغذى بالمياه من مصدرين أساسيين هما مياه عدد من الآبار الجوفية والمياه المستجرة من مخزون سد السفان.