طيران العدوان السعودي يشن غارات على عدد من المحافظات اليمنية

صنعاء-سانا

شن طيران العدوان السعودي سلسلة غارات على عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية.

وذكر موقع “المسيرة نت” اليمني أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية حرض في حجة وثلاث غارات على مديريتي صرواح ومجزر في مارب وغارتين على مديرية الظاهر في صعدة ما أدى إلى أضرار مادية في ممتلكات المواطنين.

كما قصف مرتزقة العدوان السعودي بقذائف المدفعية قرية الدحفش بأطراف مدينة الدريهمي في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ أكثر من خمس سنوات مستخدماً مختلف أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً ما خلف عشرات آلاف القتلى والمصابين وتدميراً كبيراً طال البنى التحتية.