حملة تبرع بالدم وفاء لتضحيات الجيش العربي السوري في مشفى ممدوح أباظة في القنيطرة

القنيطرة-سانا

وفاء لتضحيات بواسل الجيش العربي السوري وتقديراً لبطولاتهم في الحرب على الإرهاب ودعماً لمرضى التلاسيميا وتأمين الدم إلى مرضى المستشفى شارك متطوعون بحملة للتبرع بالدم في وحدة قطف الدم في مشفى الشهيد ممدوح أباظة في مدينة البعث بالقنيطرة.

وأكد عدد من المشاركين أن حملات التبرع بالدم ستكون بشكل دائم ودوري وهي عربون محبة ووفاء لتضحيات الجيش ووقوفاً مع الجرحى الذين يدافعون عن حياض الوطن.

وأشار عضو المكتب التنفيذي عن قطاع الصحة والإغاثة صالح سويد إلى أن الجميع لن يبخلوا بدمائهم في سبيل أن يبقى الوطن حصيناً منيعاً لافتاً إلى أن الحملة تأتي في إطار النشاطات المستمرة التي تنظمها محافظة القنيطرة بالتعاون مع إدارة المشفى ومديرية الصحة بالقنيطرة في المجال الإنساني والوطني.