طلبات إعانة البطالة البريطانية تسجل أعلى مستوى منذ 1996

لندن-سانا

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا اليوم أن مقياس طلبات إعانة البطالة في البلاد قفز في نيسان الماضي إلى أعلى مستوى منذ 1996.

ووفق بيانات المكتب التي نشرتها رويترز فإن عدد طلبات إعانة البطالة ارتفع 856500 طلب أي بنسبة 69 بالمئة وهي أكبر زيادة شهرية على الإطلاق إلى 2.097 مليون.

وبدون برنامج حكومي يسدد 80 بالمئة من أجور العمال المسرحين مؤقتاً والذين لا يجري حسابهم في أرقام البطالة الإجمالية كانت الزيادة ستكون أكبر.

وكانت بيانات أخرى أصدرها المكتب حول مدى قوة سوق العمل في الأشهر الثلاثة الأولى من العام قبل أزمة كوفيد 19 أظهرت انخفاض معدل البطالة إلى 3.9 بالمئة.