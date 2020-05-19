عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا يتجاوز الـ 175 ألفاً

عواصم-سانا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الألماني في أحدث بياناته اليوم تسجيل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 175210 فيما وصل عدد الوفيات إلى 8007 حالات بعد تسجيل 72 وفاة جديدة.

وفي روسيا أعلن مقر مكافحة فيروس كورونا اليوم تسجيل 115 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 2837 فيما تم تسجيل 9263 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 299941 مع تماثل 5921 شخصا للشفاء وليبلغ العدد الإجمالي للمتعافين إلى 76130.

وفي الهند ذكرت وزارة الصحة إن إجمالي الإصابات بالفيروس وصل إلى 101139 والوفيات إلى 3163 فيما أعلنت تايلاند اليوم ظهور حالتي إصابة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 3033 وليبقى عدد الوفيات عند 56 في حين تعافى 2857 مريضا.

وفي الصين أعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس ثلاث منها وافدة من الخارج في حين لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة جراء الفيروس الذي راح ضحيته 4634 شخصا فيما أصيب بالمجمل 82960.

وفي باكستان تم تسجيل 33 وفاة و1855 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي المصابين إلى 43917 بينما سجلت وزارة الصحة الأفغانية 5 وفيات و581 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7653.

وأكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 11078 حالة فيما لم تسجل البلاد أي حالة وفاة جديدة أمس وليبقى الإجمالي عند 263 حالة.

وفي المكسيك سجلت وزارة الصحة 2414 إصابة جديدة و155 حالة وفاة أمس ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 51633 والوفيات إلى 5332 حالة.

بدورها أعلنت نيجيريا أمس تسجيل 216 إصابة جديدة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 6175 بما في ذلك 191 حالة وفاة و1644 حالة تعافي.

وفي هذا السياق أظهر إحصاء لرويترز أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية تجاوز الـ 30 ألفا ما يمثل 61ر9 في المئة من جميع الوفيات في أنحاء العالم.