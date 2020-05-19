الذهب يتخلى عن مكاسبه المبكرة

لندن-سانا

تخلى الذهب اليوم عن مكاسبه المبكرة التي سجلها في الجلسة السابقة ليجري تداوله دون تغير يذكر مع تحسن الشهية للمخاطرة بفضل بيانات مبكرة واعدة للقاح محتمل لمرض كوفيد 19.

وذكرت رويترز أن السعر الفوري للذهب كان مستقرا عند 1731.50 دولاراً للأوقية بعد ارتفاعه 0.5 بالمئة في وقت سابق من اليوم بفعل تجدد توترات التجارة الأمريكية الصينية وإجراءات التحفيز العالمية ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1733.30 دولاراً.

وارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى2026.88 دولاراً للأوقية بعد أن قفز أكثر من تسعة بالمئة خلال معاملات أمس.

ونزل البلاتين 0.4 بالمئة مسجلاً 814.67 دولاراً وانخفضت الفضة 0.7 بالمئة إلى 17.05 دولاراً للأوقية.