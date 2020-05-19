أسلحة وذخائر بينها صواريخ “تاو” أمريكية الصنع من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية

درعا والسويداء-سانا

ضبطت الجهات المختصة خلال متابعتها لعمليات تمشيط المناطق المحررة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة من مخلفات الإرهابيين في المنطقة الجنوبية.

وذكر مصدر في الجهات المختصة في تصريح لمراسل سانا أنه خلال أعمال تمشيط مناطق في ريفي درعا والسويداء من مخلفات الإرهابيين تم بالتعاون مع الأهالي ضبط كميات من الأسلحة والذخائر من بينها صواريخ أمريكية وإسرائيلية الصنع.

وأشار المصدر إلى أن من بين المضبوطات كمية كبيرة من صواريخ “لاو” إسرائيلية الصنع و صواريخ “تاو” الأمريكية المضادة للدروع إضافة إلى قواذف “ار بي جي” مع حشواتها وبنادق آلية ورشاشات وقناصات وذخائر متنوعة منها من عيارات 23 مم و5ر14 مم وقنابل يدوية.

ولفت المصدر إلى أنه يتكرر كثيرا العثور على أسلحة إسرائيلية متنوعة وصواريخ أمريكية الصنع الأمر الذي يدل على الدعم الكبير الذي تحظى به المجموعات الإرهابية من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني.

وعثرت وحدات الجيش خلال عمليات تمشيط على امتداد المناطق المحررة من الإرهاب على عشرات الأنفاق ومستودعات الأسلحة والذخائر معظمها غربي الصنع وكميات كبيرة من المعدات اللوجستية إضافة إلى مقرات قيادة وتحكم كانت تستخدم للاعتداء على المناطق الآمنة ونقاط الجيش العربي السوري.