ارتفاع أسعار النفط

طوكيو-سانا

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم وسط مؤشرات على أن المنتجين سيخفضون الإنتاج كما وعدوا وعلى تحسن الطلب مع قيام مزيد من الدول بتخفيف القيود المفروضة للتصدي لجائحة فيروس كورونا.

وذكرت رويترز أن خام برنت ارتفع 25 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة ليصل إلى 35.06 دولاراً للبرميل فيما زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 43 سنتا أو ارتفاعا بنسبة 1.4 بالمئة مسجلاً 32.25 دولاراً للبرميل.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للأبحاث في شركة نيسان للأوراق المالية إن معنويات المستثمرين تحسنت إذ يبدو أن دول أوبك بلس تقلص الإنتاج كما وعدت هذا الشهر مع مزيد من التخفيضات الطوعية المتوقعة في حزيران المقبل.. وفي الوقت نفسه ثمة تفاؤل متزايد بأن تخفيف الإغلاقات الشاملة العالمية بسبب فيروس كورونا سيساعد على تعزيز النشاط الاقتصادي ويغذي الطلب.