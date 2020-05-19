عدد الوفيات اليومية بكورونا في الولايات المتحدة ينخفض إلى ما دون 800

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة 759 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 90309 حالات.

ونقلت وكالة فرانس برس عن جامعة جونز هوبكنز ومقرها بالتيمور قولها في أحدث بياناتها مساء أمس إن الوفيات توزعت على جميع الولايات الأميركية غير أن ولاية نيويورك كانت الأكثر تضررا بالوباء مع تسجيلها نحو ثلث الوفيات الناجمة عن الفيروس في عموم أنحاء البلاد.

وحصيلة الوفيات اليومية هذه هي الأدنى على الإطلاق التي تسجل منذ أسابيع في أكبر بلد في العالم من حيث عدد المصابين بوباء كوفيد 19 والذي بلغ أكثر من مليون ونصف المليون مصاب وفق بيانات نشرت أمس فيما تماثل أكثر من 283 ألف مصاب بالفيروس للشفاء.

ووفقا لمقياس وبائي وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس يتوقع أن تسجل الولايات المتحدة 112 ألف وفاة بالفيروس بحلول السادس من حزيران المقبل.