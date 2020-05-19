ترامب يهدد بقطع التمويل عن منظمة الصحة العالمية بصورة دائمة

واشنطن-سانا

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتعليق التمويل الأميركي لمنظمة الصحة العالمية بصورة دائمة مطالباً إياها بتنفيذ ما وصفه بـ “التحسينات الجوهرية” خلال شهر في حال أرادت الحيلولة دون تنفيذ وعيده.

وكان ترامب أعلن منتصف الشهر الماضي أنه أمر إدارته بتعليق دفع المساهمة المالية للمنظمة بسبب ما أسماه “سوء إدارة” المنظمة الأممية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك للتغطية على الانتقادات الموجهة له بارتكاب “أخطاء كارثية” في التعامل مع هذه الأزمة في الولايات المتحدة التي تتصدر قائمة الوفيات والإصابات حول العالم.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ترامب قوله أمس في تغريدة على تويتر أرفقها بصورة عن كتاب أرسله إلى المدير العام للمنظمة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.. “إذا لم تلتزم منظمة الصحة العالمية بإدخال تحسينات جوهرية كبيرة في غضون الثلاثين يوماً المقبلة سأحول تجميدي المؤقت لتمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية إلى تجميد دائم وسأعيد النظر في عضويتنا في المنظمة”.

وألقى ترامب الذي يواجه انتقادات واسعة في بلاده بسبب إهماله وتراخيه في مواجهة انتشار جائحة كورونا في الولايات المتحدة بشكل خطير باللوم على المنظمة العالمية ورئيسها باعتبار أنها ارتكبت “خطوات خاطئة في الاستجابة للوباء ما كلف العالم غالياً”.

وجدد غيبريسوس أمس خلال مؤتمر للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية تأكيده على أن المنظمة قد حذرت “سريعاً” و “غالباً” من الفيروس وأنه سيطلق “تحقيقاً مستقلاً” إزاء استجابة الوكالة الأممية للوباء واستجابة الدول الأعضاء فيها “في أسرع وقت عندما تكون اللحظة ملائمة”.