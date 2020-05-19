أجواء شديدة الحرارة بشكل عام ورياح مثيرة للغبار في المناطق الشرقية والجزيرة

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 9 إلى 13 درجة مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق مع مرتفع جوي شبه مداري مرفق بكتلة هوائية حارة وجافة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو شديد الحرارة وصحوا بشكل عام وسديميا في أغلب المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 55 كم في الساعة في المناطق الشرقية والجزيرة لتثير الغبار فيها وبين الخفيفة والمعتدلة في باقي المناطق والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…