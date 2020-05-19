19 أيار 2004 – بدء محاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب

دمشق-سانا
1268 – الظاهر بيبرس ينجح باستعادة مدينة أنطاكية من يد الصليبيين بعد أن ظلت بأيديهم لمدة 170 سنة.
1609 – كريستوفر كولومبوس يقوم برحلته الخامسة والأخيرة عبر المحيط الأطلسي.
1798 – الحملة الفرنسية على مصر تتحرك من ميناء تولون بقيادة نابليون بونابرت باتجاه مصر.
2004 – بدء محاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب.
من مواليد هذا اليوم
1890 – هو تشي منه.. الرئيس الأول ومؤسس فيتنام الشمالية.
1914 – ماكس بيروتس.. عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1962.
من وفيات هذا اليوم
1536 – آن بولين.. زوجة هنري الثامن ملك إنكلترا وأم ابنته الملكة إليزابيث الأولى.
1998 – سوسوكه أونو.. رئيس وزراء اليابان.
2009 – روبرت فورشغوت .. عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1998.
أعياد ومناسبات
يوم الطالب في الجزائر.