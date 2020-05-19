19 أيار 2004 – بدء محاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب

دمشق-سانا

1268 – الظاهر بيبرس ينجح باستعادة مدينة أنطاكية من يد الصليبيين بعد أن ظلت بأيديهم لمدة 170 سنة.

1609 – كريستوفر كولومبوس يقوم برحلته الخامسة والأخيرة عبر المحيط الأطلسي.

1798 – الحملة الفرنسية على مصر تتحرك من ميناء تولون بقيادة نابليون بونابرت باتجاه مصر.

2004 – بدء محاكمة الجنود الأمريكيين المتهمين بإساءة معاملة المعتقلين العراقيين في سجن أبو غريب.

من مواليد هذا اليوم

1890 – هو تشي منه.. الرئيس الأول ومؤسس فيتنام الشمالية.

1914 – ماكس بيروتس.. عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1962.

من وفيات هذا اليوم

1536 – آن بولين.. زوجة هنري الثامن ملك إنكلترا وأم ابنته الملكة إليزابيث الأولى.

1998 – سوسوكه أونو.. رئيس وزراء اليابان.

2009 – روبرت فورشغوت .. عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1998.

أعياد ومناسبات

يوم الطالب في الجزائر.