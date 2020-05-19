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الوفيات الناتجة عن الإصابة في أستراليا تصل إلى 100

2020-05-19

سيدني-سانا

أفادت بيانات رسمية بأن عدد الوفيات في أستراليا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد وصل إلى مئة اليوم وهو أقل بكثير من مثيله في أمريكا الشمالية وأوروبا على الرغم من تعرض الدولة الواقعة في المحيط الهادي للجائحة في وقت مبكر.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن حالة الوفاة المئة لامرأة بلغت من العمر 93 عاماً وكانت تقيم في دار لرعاية المسنين خارج سيدني.

واعتمد المسؤولون الأستراليون في أوائل آذار خطوات لإغلاق حدود البلاد وفرض قيود على التنقل الداخلي ما ساهم نسبياً في احتواء انتشار المرض.

ورصدت الاختبارات التي أجريت على نطاق واسع ما يزيد على 7000 حالة بين سكان أستراليا البالغ عددهم 25 مليون نسمة.

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