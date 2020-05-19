مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/5/19 بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في مقلع الإنذارات – حي الصاخور- كفر حمرة- مطار النيرب- الكاستيلو ودوار الجندول بحلب وريفها من الساعة 08.00 وحتى الساعة 16.00