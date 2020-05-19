مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/5/19 بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في مقلع الإنذارات – حي الصاخور- كفر حمرة- مطار النيرب- الكاستيلو ودوار الجندول بحلب وريفها من الساعة 08.00 وحتى الساعة 16.00

الثلاثاء / 19 / 05 / 2020
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
نيبينزيا: الإجراءات القسرية الأحادية تضر الشعب السوري ويجب رفعها
2020-05-18
تخت روانجي: ضرورة انسحاب القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية
2020-05-18
بابورين:ضرورة إرغام واشنطن على رفع إجراءاتها القسرية المفروضة على سورية
2020-05-18
بوتين يجدد الدعوة لتطبيق اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب
2020-05-18
الجعفري: أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي السورية دون موافقة الحكومة عدوان واحتلال.. سورية لن تتخلى عن حقها بتحرير أرضها المحتلة
2020-05-18
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: العلاقات السورية الإيرانية وثيقة واستراتيجية
2020-05-18
ذبيان يدعو الحكومة اللبنانية إلى التنسيق المباشر مع سورية
2020-05-18
محليات
محافظة اللاذقية تطلق حملة نظافة شاملة بمشاركة جهات القطاع العام
2020-05-18
التربية تصدر نتائج الاعتراضات على قرارات المقبولين للاشتراك في مسابقة التعاقد مع حملة الإجازة الجامعية
2020-05-18
إخماد حريق على طريق حمص حماة
2020-05-18
المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف يقرر تعليق صلاة عيد الفطر جماعة في المساجد
2020-05-18
حماة.. إخماد حريق اندلع في قرية الصفاوي بمنطقة سلمية
2020-05-18
تضرر مساحات من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير جراء الحرائق في الحسكة ودرعا
2020-05-18
التربية: السماح للمقبولين في مسابقة تثبيت الوكلاء بالالتحاق بالمراكز التدريبية في المحافظات المقيمين فيها
2020-05-18
رياضة
باير ليفركوزن يهزم بريمن في الدوري الألماني
2020-05-19
اتحاد كرة القدم يعلن رسمياً عن مواعيد مباريات الدوري والتدابير المتخذة للتصدي لفيروس كورونا
2020-05-18
الوثبة يفوز على الطليعة استعداداً لاستئناف الدوري
2020-05-18
بايرن يهزم أونيون برلين ويحافظ على صدارة الدوري الألماني
2020-05-17
كولونيا يتعادل مع ماينتس في الدوري الألماني
2020-05-17
موسم كرة القدم في أوروبا ينتهي في آب المقبل
2020-05-17
بروسيا مونشنغلادباخ يفوز على اينتراخت في الدوري الألماني
2020-05-16
اقتصاد
صندوق النقد الدولي يستبعد تعافي الاقتصاد العالمي من صدمة كورونا في 2021
2020-05-19
البطالة في الولايات المتحدة قد تبلغ ذروتها جراء جائحة كورونا
2020-05-18
وزارة الصناعة: إحداث 6 صالات مركزية في المحافظات لتسويق منتجات الشركات
2020-05-18
بطاقة إنتاجية تبلغ خمسة أطنان في الساعة.. إكثار بذار درعا يتسلم مركز غربلة بذار متنقلاً
2020-05-18
تنظيم 119 ضبطاً تموينياً في السويداء والقنيطرة بحق الفعاليات التجارية المخالفة
2020-05-18
35 نقطة بيع لتسليم الرواتب في مكاتب البريد بريف دمشق وتوزيع 34 نقطة على حلب وطرطوس
2020-05-18
إقبال كبير على تربية النحل بحماة.. والخلايا المنتجة خالية من الأمراض
2020-05-18
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
وزير الصحة: نستجيب لكورونا بظروف استثنائية ونجدد المطالبة برفع الإجراءات القسرية
بوتين يجدد الدعوة لتطبيق اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب
أهلنا في الجولان السوري المحتل يجددون رفضهم للمخططات الاستيطانية والتوسعية للاحتلال الإسرائيلي
الجعفري: أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي السورية دون موافقة الحكومة عدوان واحتلال.. سورية لن تتخلى عن حقها بتحرير أرضها المحتلة
المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف يقرر تعليق صلاة عيد الفطر جماعة في المساجد
القاضي الشرعي الأول بدمشق يدعو إلى التماس هلال شهر شوال عند غروب يوم الجمعة المقبل
السويداء: إخماد حريق كبير على الحدود السورية الأردنية
كليتشدار أوغلو: أردوغان يتحمل مسؤولية الأزمات التي تعاني منها تركيا
البنتاغون: الولايات المتحدة ستهزم في أي حرب تقع مع الصين في المحيط الهادئ
استشهاد مدني برصاص قوات الاحتلال التركي في قرية دير غصن بريف الحسكة
عــاجــل
مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/5/19 بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في مقلع الإنذارات – حي الصاخور- كفر حمرة- مطار النيرب- الكاستيلو ودوار الجندول بحلب وريفها من الساعة 08.00 وحتى الساعة 16.00
مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/5/19 بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في مقلع الإنذارات – حي الصاخور- كفر حمرة- مطار النيرب- الكاستيلو ودوار الجندول بحلب وريفها من الساعة 08.00 وحتى الساعة 16.00
2020-05-19
2020-05-19
hasan
سابق
مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/5/19 بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في الليرمون بحلب من الساعة 07.00 وحتى الساعة 13.00
انظر ايضاً
مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/5/19 بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في الليرمون بحلب من الساعة 07.00 وحتى الساعة 13.00
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved