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عــاجــل مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/5/19 بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في مقلع الإنذارات – حي الصاخور- كفر حمرة- مطار النيرب- الكاستيلو ودوار الجندول بحلب وريفها من الساعة 08.00 وحتى الساعة 16.00

مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/5/19 بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في الليرمون بحلب من الساعة 07.00 وحتى الساعة 13.00

2020-05-19

انظر ايضاً

مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم 2020/5/19 بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في مقلع الإنذارات – حي الصاخور- كفر حمرة- مطار النيرب- الكاستيلو ودوار الجندول بحلب وريفها من الساعة 08.00 وحتى الساعة 16.00

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