العدوان السعودي يرتكب 55 خرقاً لاتفاق وقف النار بالحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية وارتكبت 55 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة قوله إن قوى العدوان ارتكبت 55 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.