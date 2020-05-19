صندوق النقد الدولي يستبعد تعافي الاقتصاد العالمي من صدمة كورونا في 2021

واشنطن-سانا

اعتبرت الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن التعافي الكامل للاقتصاد العالمي من الصدمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد “غير مرجح عام 2021” دون أن تحدد موعداً محدداً للتعافي الكامل.

ونقلت رويترز عن جورجيفا قولها إن صندوق النقد من المرجح أن يعدل بالخفض توقعاته لانكماش الناتج المحلي الاجمالي في 2020 والبالغ 3 بالمئة ومن المتوقع أن يحدث تعاف جزئي فقط العام القادم بدلاً من الانتعاش البالغ 8ر5 بالمئة الذي كان متوقعاً في بادئ الأمر مشيرة إلى أن البيانات الواردة من أرجاء العالم أسوأ من التوقعات.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في نيسان الماضي أن إغلاقات الشركات وإجراءات العزل العام الرامية لإبطاء انتشار فيروس كورونا ستلقي بالعالم في أعمق ركود منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.