بايدن: ترامب يؤجج مشاعر الكراهية والعنصرية ضد الأمريكيين من أصل آسيوي

واشنطن-سانا

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن إن الرئيس دونالد ترامب يؤجج مشاعر الكراهية والعنصرية ضد الأمريكيين من أصول آسيوية.

وأوضح بايدن أثناء مشاركته في فعالية افتراضية للأمريكيين المتحدرين من آسيا والمحيط الهادئ أن “جائحة كورونا أطلقت العنان لقوى معروفة بنشرها للكراهية والخوف ومعاداة الأجانب” مضيفاً إن ترامب “جلب معه سلسلة جديدة من الرسائل العنصرية والاعتداءات اللفظية والجسدية ضد الأمريكيين من أصل آسيوي”.

وأنهى ترامب الأسبوع الماضي مؤتمره الصحفي حول فيروس كورونا بشكل مفاجئ بعد اندلاع جدل بينه وبين ويجيا جيانغ مراسلة شبكة “سي.بي.أس” وهي أمريكية من أصول آسيوية.

وسألت جيانغ ترامب عن سبب إصراره بشكل مستمر على القول إن الولايات المتحدة تقوم بعمل أفضل أكثر من أي بلد آخر عندما يتعلق الأمر بإجراء فحوص فيروس كورونا.

وأجابها ترامب “ربما يجب أن توجهي هذا السؤال إلى الصين.. لا تسأليني أنا بل اسألي الصين هذا السؤال وعندها ستحصلين على إجابة”.

ويرى مراقبون أن ما تشهده الولايات المتحدة حالياً من جرائم كراهية يقع بشكل كبير على عاتق ترامب الذي زرع بذور الحقد والانقسامات بين الأمريكيين لتحقيق مصالحه ومصالح الشركات الكبرى التي تقف وراءه حيث شهد المجتمع الأمريكي منذ وصوله مستويات غير مسبوقة من حوادث إطلاق النار التي استهدف أشخاصاً من أقليات عرقية مختلفة كالأمريكيين من أصل إفريقي والآسيويين وغيرهم.