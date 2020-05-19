الصين تجدد تأكيدها دعم التبادل التجاري مع دول الحزام والطريق

بكين-سانا

جدد وزير التجارة الصيني تشونغ شان التأكيد على مواصلة بلاده دعمها التبادل التجاري والاستثمارات مع دول “الحزام والطريق” بالتوازي مع جهود تسهيل التجارة الخارجية ومواجهة التحديات التي يفرضها وباء كورونا.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية للأنباء عن شان قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم إن الصين تعمل على استشكاف أسواق ناشئة مع الحفاظ على علاقاتها مع الأسواق التقليدية وسط تأثير مرض كورونا على الطلب العالمي.

بدوره قال وانغ بينغ نان نائب وزير التجارة الصيني إن بكين ستعمل مع دول الحزام والطريق للمساعدة في التعامل مع الصعوبات التي تواجهها الشركات والمشروعات الخارجية وستنشئ المزيد من مناطق التجارة الحرة وتدرج المزيد من الدول في التعاون الاستثماري.

وأظهرت بيانات نشرتها الوزارة أن حجم تجارة البضائع بين الصين ودول الحزام والطريق تجاوز 8ر7 تريليونات دولار في الفترة من 2013 إلى 2019 وتجاوزت الاستثمارات المباشرة الخارجية غير المالية 110 مليارات دولار.

يشار إلى أن مبادرة “حزام واحد.. طريق واحد” التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في العام 2013 تهدف إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدول والحد من المشكلات التي تواجهها في مختلف المجالات ما يؤسس لمرحلة جديدة تنهي سياسة القطب الواحد في العالم.