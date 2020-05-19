131 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

عواصم-سانا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 131 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الإدارة العامة للصحة الفرنسية قولها إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في فرنسا منذ الأول من آذار الماضي بلغت 28 ألفاً و239 إصابة.

وفي إسبانيا أعلن السلطات الصحية تسجيل 59 وفاة و285 إصابة جديدة بكورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 27709 والإصابات إلى 231606.

وسجلت وكالة الصحة العامة الكندية 103 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليبلغ المجموع 5805 مشيرة إلى أن العدد العام للإصابات بالفيروس ارتفع بواقع 1113 حالة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 77306.

وفي تركيا أعلنت السلطات الصحية إصابة 1158 شخصاً بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصل الإجمالي إلى 150593 بينما ارتفع مجموع الوفيات إلى 4171 بعد تسجيل 31 حالة جديدة.

بدورها أعلنت الحكومة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 42125 حالة بعد تسجيل 1974 إصابة جديدة فيما بلغ عدد الوفيات 903 حالات.

عربياً سجلت الإمارات 832 إصابة جديدة و4 وفيات ليصل إجمالي الإصابات إلى 24190 إصابة والوفيات إلى 224 حالة كما أعلنت وزارة الصحة المصرية عن 535 إصابة و15 وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 12764 والوفيات 645.

بدورها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس ما يرفع الإجمالي إلى 565 إصابة إلى ذلك ذكرت وكالة السودان للأنباء أن سلطات البلاد مددت عزلاً عاماً لولاية الخرطوم أسبوعين آخرين ابتداء من يوم غد الثلاثاء في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا الذي أصاب نحو 2591 شخصاً وأودى بحياة 105 آخرين فيما أعلن مكتب نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار إصابته بالفيروس المستجد والتزامه اعتبارا من اليوم بحجر صحي في منزله خلال الأيام الأربعة عشر المقبلة.