إيران تندد بالحظر الأمريكي وتدعو لتضامن عالمي في مواجهة كورونا

طهران-سانا

نددت إيران مجدداً اليوم بالحظر الأمريكي ضدها مطالبة بمحاسبة الولايات المتحدة لفرضها إجراءات قسرية أحادية عليها وعلى دول أخرى كما دعت إلى تضامن عالمي ضد وباء كورونا.

ونقلت وكالة فارس للأنباء عن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي قوله في كلمة خلال الدورة الثالثة والسبعين لجمعية الصحة العالمية عبر تقنية الفيديو: “ينبغي محاسبة الولايات المتحدة على تعزيزها الحظر من جانب واحد على إيران ودول أخرى متضررة” مؤكدا أن الحظر الأمريكي غير الإنساني يؤثر بشكل سلبي على الشعب الإيراني وينتهك بشكل فاضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.