تخت روانجي: ضرورة انسحاب القوات الأجنبية غير الشرعية من الأراضي السورية

نيويورك-سانا

جدد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي موقف بلاده الداعي إلى انسحاب القوات الأجنبية الموجودة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية.

ونقلت وكالة ارنا الإيرانية للأنباء عن تخت روانجي قوله اليوم خلال اجتماع لمجلس الأمن عبر الفيديو حول الوضع في سورية: “ينبغي الحفاظ على كامل السيادة والاستقلال السياسي ووحدة وسلامة أراضي سورية وانطلاقاً من ذلك يتعين على جميع القوات الأجنبية الموجودة دون تصريح الحكومة السورية أن تغادر أراضي هذا البلد” مشيراً إلى احتلال القوات الأمريكية التي تقوم بدعم التنظيمات الإرهابية أجزاء من الأراضي السورية تحت غطاء مكافحة الإرهاب.

كما جدد تخت روانجي التأكيد على موقف بلاده الداعي لحل الأزمة في سورية سياسياً مشيراً إلى أن الشعب السوري وحده من يقرر مستقبل بلاده وأن على المجتمع الدولي أن يقدم الدعم للسوريين في سياق تحقيق ذلك.

وشدد تخت روانجي على أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية انتهاك سافر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة مؤكداً ضرورة وقفها ولافتاً إلى أن احتلال الكيان الإسرائيلي للجولان السوري غير قانوني وعليه فإن إعلان الولايات المتحدة بشأنه باطل.