محافظة اللاذقية تطلق حملة نظافة شاملة بمشاركة جهات القطاع العام

اللاذقية-سانا

أطلقت محافظة اللاذقية اليوم حملة نظافة شاملة في جميع وحداتها الإدارية بمشاركة آليات وكوادر بشرية من شركات القطاع العام الإنشائي والمديريات الخدمية لدعم عمال وجهود قطاع النظافة.

وأكد نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية المهندس فراس السوسي في تصريح لمراسل سانا أنه تم تقسيم محاور العمل بالتنسيق مع الجهات المشاركة من القطاع العام تتولى فيها كل جهة أعمال النظافة وترحيل القمامة من قطاع معين فيما تقدم الشركات الإنشائية آليات وفق إمكانياتها لوضعها تحت تصرف مديرية الخدمات الفنية لدعم الوحدات الإدارية فيها.

من جهته بين مدير الخدمات الفنية المهندس وائل الجردي أن الحملة تشمل جميع مناطق المحافظة إضافة إلى مجلس مدينة اللاذقية لافتاً إلى أنه تم توزيع الآليات التي استلمتها المديرية من شركات القطاع العام لخدمة الحملة ضمن مدينة اللاذقية والتي تستمر في الأيام اللاحقة باتجاه محاور أخرى لدعم الوحدات الإدارية حسب احتياجاتها.

بدوره أشار مدير النظافة في مجلس مدينة اللاذقية المهندس أحمد فضة إلى أن المديرية قسمت أحياء المدينة إلى قطاعات وشملت الأعمال في اليوم الأول تنظيف وترحيل المكبات العشوائية ورش المبيدات الحشرية في كل من أحياء الرمل الجنوبي وقنينص وبساتين الريحان وسقوبين وسنجوان وطريق المراسم وطريق الشاطئ والشاليهات خلف فندق لاميرا.

من جانبه لفت المهندس ياسر بدر مدير الخدمات والصيانة إلى أن عمال المديرية شاركوا في قص الأشجار وتعزيل الساحات العامة من أنقاض وبقايا ناتجة عن عمليات قص وتقليم الأشجار والأعشاب مع تنطيف الطرقات من دوار المدينة الرياضية باتجاه الشاليهات خلف فندق لاميرا.

وأكد عدد من عمال النظافة أهمية الحملة في دعم جهودهم وعملهم اليومي داعين المواطنين إلى الالتزام برمي القمامة في الأماكن المخصصة وبمواعيدها.

ويشارك في الحملة إلى جانب مديريات الخدمات الفنية والوحدات الإدارية مديريات الموارد المائية والزراعة وفروع المواصلات الطرقية والمشاريع المائية والانشاءات العسكرية والإسكان العسكري والبناء والتعمير والانشاء السريع والطرق والجسور بالتنسيق مع مديريتي النفايات الصلبة والنقل والمرور في الأمانة العامة لمحافظة اللاذقية.

بسام الابراهيم