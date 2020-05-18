فعالية في موسكو بمناسبة يوم القدس العالمي

موسكو-سانا

أقيمت في العاصمة الروسية موسكو اليوم فعالية بمناسبة يوم القدس العالمي نظمتها وكالة ريا نوفوستي عبر تقنية فيديو كونفرنس.

وأكدت كلمات أقيمت خلال الفعالية رفض الإجراءات التهويدية التوسعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة وقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنحازة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح السفير الفلسطيني في موسكو عبد الحفيظ نوفل أن إعلان يوم القدس العالمي يشكل “دعماً مهماً” للقضية الفلسطينية ولحركة المقاومة الفلسطينية في التصدي لوحشية الكيان الصهيوني ومخططاته التوسعية في الأرض الفلسطينية وفضح المخططات الأمريكية تجاه القدس ولا سيما مؤامرة “صفقة القرن”.

وأشار نوفل إلى أن كل إجراءات العدو الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة تهدف إلى تهويد المدينة وتجريدها من طابعها الإسلامي والعربي.

سفير سورية لدى روسيا الاتحادية الدكتور رياض حداد جدد خلال الفعالية دعم سورية وتضامنها مع الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المغتصبة وفي مقدمتها القدس وقال إن القدس بمعانيها ودلالاتها تتجاوز الأبعاد المحلية والإقليمية وهي أسمى وأقدس من أن تختزل بقرار منحاز من الرئيس الأمريكي.

وفي سياق آخر جدد حداد التأكيد على حق سورية في الدفاع عن سيادتها وتحرير أراضيها من الإرهاب ومن جميع القوات العسكرية الغريبة المحتلة لأراضيها.

بدوره أكد السفير الإيراني في روسيا الاتحادية كاظم جلالي فشل كل محاولات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني تصفية القضية الفلسطينية.

وقال جلالي إن الكيان الصهيوني قائم على أسس العدوانية والقتل والإجرام وهذا ما تشير إليه سلوكياته في استغلال انشغال العالم بالوضع الوبائي لجائحة كورونا بتوسيع مستوطناته وتصعيد قمعه واضطهاده الفلسطينيين وتدمير قراهم.

ويتم إحياء يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان في جميع أنحاء العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضاً لمحاولات تهويد المدينة المقدسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.