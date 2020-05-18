بابورين:ضرورة إرغام واشنطن على رفع إجراءاتها القسرية المفروضة على سورية

موسكو-سانا

دعا رئيس المركز الروسي للقدس سيرغي بابورين إلى رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية وإيران ولا سيما مع تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال بابورين رداً على سؤال لمراسل سانا في موسكو على هامش فعالية أقامتها وكالة ريا نوفوستي بمناسبة يوم القدس العالمي: “كان يتوجب إرغام الولايات المتحدة والدول السائرة في ركابها على تأييد مبادرة روسيا لإزالة أو تخفيف العقوبات المفروضة على سورية وإيران لأنه لا يجوز السماح بتحويل كل ما يتعلق بالشؤون الصحية والطبية إلى أداة لتحقيق المطامع بالهيمنة العالمية وفرض ديكتاتورية بلدان معينة في المسائل الدولية وذلك من أجل تجنب وقوع مأساة عالمية مع انتشار فيروس كورونا”.

وأوضح بابورين أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية عواقب هذه الإجراءات على الشعبين السوري والإيراني معتبراً أن تسييس مسألة المساعدات الطبية لمكافحة جائحة كورونا ومنعها مرده الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة وهي جزء من الصراع السياسي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخصومه ولا سيما ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعرب بابورين عن ثقته بقدرة السوريين على إعادة إعمار بلادهم وإحياء اقتصادهم بمساعدة أصدقائهم وحلفائهم بالرغم من كل ما تتعرض له بلادهم مؤكداً ضرورة إلغاء العقوبات المفروضة على سورية وإيران “لأنه لا يمكن نزع حقوق الشعوب في النضال من أجل تحقيق مصالحها المشروعة”.

من جهته أدان الشيخ نفيع الله عشيروف الرئيس المشارك لمجلس الإفتاء في روسيا استخدام جائحة كورونا لتحقيق غايات أنانية مغرضة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة توحيد وتضافر جهود الأسرة العالمية بمجملها لمكافحة هذا الوباء الذي يهدد مستقبل الجميع بلا استثناء.

من جانبه أكد سفير سورية في روسيا الاتحادية الدكتور رياض حداد أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها أمريكا ودول غربية على سورية “مخالفة للقانون الدولي وتصنف على أنها جريمة ضد الإنسانية” ولا سيما في ظل انتشار جائحة كورونا.

وقال حداد إن هذه العقوبات تمثل إرهاباً من نوع جديد ترعاه وتمارسه أمريكا ضد سورية موضحاً أن هذه الإجراءات أثرت في القطاع الصحي السوري وإعادة إعماره وداعياً الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للعمل على رفع هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية.