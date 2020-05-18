إيطاليا تسجل أدنى حصيلة يومية للوفيات والإصابات بفيروس كورونا

عواصم-سانا

سجلت إيطاليا أدنى حصيلة يومية لعدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد مع الإبلاغ عن أقل من مئة وفاة ونحو 450 إصابة جديدة.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية إن عدد الوفيات المسجل في البلاد اليوم أقل من 100 للمرة الأولى منذ الـ 9 من آذار لبيلغ إجمالي الوفيات 32007.

وأشارت الوكالة أيضا إلى أن الإصابات الجديدة سجلت أدنى رقم يومي منذ الـ 2 من آذار حيث ارتفعت بمقدار 451 ليبلغ مجموع عدد الإصابات في البلاد 225886.

وفي بريطانيا أعلنت وزارة الصحة البريطانية تسجيل 160 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 34796 في حين سجلت 2684 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 246406.

عربيا أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 3554 كما تم تسجيل أربع وفيات ليبلغ الإجمالي 127 فيما تماثل للشفاء 92 شخصاً ليبلغ عدد المتعافين 2310.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا بينها 4 لقادمين من الخارج ليصبح العدد الإجمالي 911 دون تسجيل حالات وفاة جديدة لتبقى الحصيلة عند 26.