التربية تصدر نتائج الاعتراضات على قرارات المقبولين للاشتراك في مسابقة التعاقد مع حملة الإجازة الجامعية

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية نتائج الاعتراضات على قرارات المقبولين للاشتراك في مسابقة التعاقد مع عدد من المواطنين من الفئة الأولى من حملة الإجازات الجامعية بموجب عقود سنوية والتي أعلنت عنها بتاريخ 25-11-2019.

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن عدد الاعتراضات بلغ 702 تمت دراستها من قبل اللجنة الوزارية المختصة وصدرت نتائج الاعتراضات عليها بموجب عدد من القرارات الوزارية بأسماء المقبولين للاشتراك في الإدارة المركزية والجهات التابعة لها والمرتبطة بها ومديريات التربية ولكل محافظة على حدة وعلى مستوى المنطقة التعليمية أو المجمع التربوي.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع والاستفسار إلى مراجعة ديوان الوزارة “الإدارة المركزية أو الجهات التابعة والمرتبطة بها أو مديريات التربية في المحافظات أو الدخول إلى الموقع الالكتروني للوزارة.

وكانت الوزارة أصدرت في السابع من آذار الماضي أسماء المقبولين للاشتراك في المسابقة التي أعلنت عنها بتاريخ 25-11-2019 للتعاقد مع عدد من المواطنين من حملة الشهادات الجامعية من الفئة الأولى بموجب عقود سنوية مؤكدة أنه يحق لمن لم يرد اسمه في قرار القبول للاشتراك في المسابقة التقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله خلال 7 أيام عمل فعلي من تاريخ صدور القرار.