الوثبة يفوز على الطليعة استعداداً لاستئناف الدوري

حمص-سانا

فاز فريق الوثبة على الطليعة بأربعة اهداف مقابل لا شيء في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم على أرض ملعب خالد بن الوليد في حمص استعداداً لاستئناف الدوري الممتاز بكرة القدم والذي ينطلق في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.

سجل للوثبة هادي المصري في الدقيقة الـ44 ورامي عامر بالدقيقة الـ47 ومروان صلال في الدقيقة الـ48 و ماهر دعبول بالدقيقة الـ89.

ويتصدر تشرين ترتيب الدوري حتى المرحلة السادسة عشرة برصيد 39 نقطة يليه الوثبة بـ33 نقطة ثم حطين والجيش بـ30 نقطة والاتحاد والوحدة بـ26 نقطة ثم الكرامة والشرطة بـ22 نقطة والطليعة بـ18 نقطة فالنواعير بـ16 نقطة ثم الفتوة بـ15 نقطة والساحل بـ12 نقطة وجبلة بـ9 نقاط وأخيراً الجزيرة بـ5 نقاط.