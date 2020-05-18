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إخماد حريق على طريق حمص حماة

2020-05-18

حمص-سانا

أخمد عناصر الدفاع المدني بحمص اليوم حريقاً بأراض مزروعة بأشجار الزيتون على طريق حمص حماة بالقرب من صوامع الحبوب.

وبيّن غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص في تصريح لمراسلة سانا أن الحريق اندلع بأرض مزروعة بأشجار زيتون مساحتها عشرة دونمات وتم إخماده قبل أن يمتد إلى صوامع الحبوب مشيراً إلى أن سبب الحريق هو ارتفاع درجات الحرارة واحتراق الأعشاب وامتداد النيران للأشجار.

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