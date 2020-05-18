اتحاد كرة القدم يعلن رسمياً عن مواعيد مباريات الدوري والتدابير المتخذة للتصدي لفيروس كورونا

دمشق-سانا

أعلن اتحاد كرة القدم بشكل رسمي عن مواعيد مباريات الجولة السابعة عشرة (الرابعة إياباً) من الدوري الممتاز بعد توقفه نحو شهرين فيلتقي في الثامن والعشرين من الشهر الحالي الفتوة مع الوثبة على ملعب الفيحاء بدمشق.

وتستكمل الجولة ذاتها في التاسع والعشرين من أيار الجاري فيلتقي الوحدة مع الجزيرة على ملعب تشرين بدمشق والنواعير مع حطين على الملعب البلدي في حماة وجبلة مع الطليعة على ملعب البعث في جبلة والكرامة مع الساحل على ملعب خالد بن الوليد في حمص والاتحاد مع الشرطة على ملعب السابع من نيسان في حلب وتشرين مع الجيش على ملعب الباسل في اللاذقية.

وأقر اتحاد كرة القدم مجموعة من التدابير الخاصة بالظروف الصحية الاستثنائية بالتعامل مع تداعيات فيروس كورونا أبرزها عدم حضور الجماهير وتقليص عدد الكوادر الإدارية والفنية لكل فريق الى ثمانية أشخاص وزيادة عدد التبديلات المتاحة إلى خمسة تبديلات ضمن ثلاث فترات توقف وفقاً لتعديلات الاتحاد الدولي لكرة القدم وتحديد عدد جامعي الكرات بثمانية فقط في المباراة الواحدة والسماح لكل ناد بحضور خمسة عشر شخصاً يستثنى منهم الجهازان الإداري والفني والإعلاميين الذين سيوجدون على المدرجات بتباعد مكاني مناسب.

وفي تصريح لـ سانا قال رئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا إنه تماشياً مع تخفيف الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وحرصاً على استكمال النشاط الرياضي سيستأنف الدوري نهاية الشهر الجاري مضيفا إن صحة اللاعبين هي الأساس ولذلك طلبنا من إدارات الأندية إرفاق تقرير طبي مصدق من مديرية الصحة لكل لاعب سيشارك في الدوري يثبت خلوه من أي إصابة أو اشتباه بإصابة لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد سيضع أجهزة تعقيم خاصة يمر من خلالها اللاعبون قبل دخولهم الملاعب المعقمة أيضاً.

يذكر أن فريق تشرين يتصدر الترتيب برصيد 39 نقطة يليه الوثبة بـ 33 نقطة ثم حطين والجيش بـ30 نقطة والاتحاد والوحدة بـ26 نقطة ثم الكرامة والشرطة بـ22 نقطة والطليعة بـ18 نقطة فالنواعير بـ16 نقطة ثم الفتوة بـ15 نقطة والساحل بـ12 نقطة وجبلة بـ9 نقاط وأخيراً الجزيرة بـ5 نقاط.

محمد الخاطر