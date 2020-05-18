أسواق الخضار في اللاذقية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الجعفري: أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي السورية دون موافقة الحكومة عدوان واحتلال.. سورية لن تتخلى عن حقها بتحرير أرضها المحتلة
2020-05-18
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: العلاقات السورية الإيرانية وثيقة واستراتيجية
2020-05-18
ذبيان يدعو الحكومة اللبنانية إلى التنسيق المباشر مع سورية
2020-05-18
برلماني تشيكي يدين الإجراءات الغربية القسرية المفروضة على سورية ويدعو لرفعها فوراً
2020-05-18
عالم آثار هنغاري يدعو لرفع الحصار الاقتصادي المفروض على سورية
2020-05-17
عبد اللهيان: العلاقات بين إيران وسورية استراتيجية
2020-05-17
الخامنئي: مصير قوات الاحتلال الأمريكي في سورية والعراق هو الطرد
2020-05-17
محليات
المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف يقرر تعليق صلاة عيد الفطر جماعة في المساجد
2020-05-18
حماة.. إخماد حريق اندلع في قرية الصفاوي بمنطقة سلمية
2020-05-18
تضرر مساحات من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير جراء الحرائق في الحسكة ودرعا
2020-05-18
التربية: السماح للمقبولين في مسابقة تثبيت الوكلاء بالالتحاق بالمراكز التدريبية في المحافظات المقيمين فيها
2020-05-18
أهالي حماة: خطوة السورية للتجارة شراء الخضار من المزارعين دون وسيط يجب توسيعها
2020-05-18
التربية تطبق استبانة لقياس القلق الامتحاني لدى طلبة الثالث الثانوي المهني ومدى الرضا عن التخصص
2020-05-18
جامعة تشرين تتخذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية قبل عودة دوام الطلاب
2020-05-18
رياضة
اتحاد كرة القدم يعلن رسمياً عن مواعيد مباريات الدوري والتدابير المتخذة للتصدي لفيروس كورونا
2020-05-18
بايرن يهزم أونيون برلين ويحافظ على صدارة الدوري الألماني
2020-05-17
كولونيا يتعادل مع ماينتس في الدوري الألماني
2020-05-17
موسم كرة القدم في أوروبا ينتهي في آب المقبل
2020-05-17
بروسيا مونشنغلادباخ يفوز على اينتراخت في الدوري الألماني
2020-05-16
دورتموند يهزم شالكه برباعية مع استئناف الدوري الألماني
2020-05-16
محمود ارحيم مدربا جديدا لفريق النواعير بكرة القدم
2020-05-16
اقتصاد
وزارة الصناعة: إحداث 6 صالات مركزية في المحافظات لتسويق منتجات الشركات
2020-05-18
بطاقة إنتاجية تبلغ خمسة أطنان في الساعة.. إكثار بذار درعا يتسلم مركز غربلة بذار متنقلاً
2020-05-18
تنظيم 119 ضبطاً تموينياً في السويداء والقنيطرة بحق الفعاليات التجارية المخالفة
2020-05-18
35 نقطة بيع لتسليم الرواتب في مكاتب البريد بريف دمشق وتوزيع 34 نقطة على حلب وطرطوس
2020-05-18
إقبال كبير على تربية النحل بحماة.. والخلايا المنتجة خالية من الأمراض
2020-05-18
هواوي: القيود الأميركية الجديدة تعسفية وتهدد بتقويض قطاع التكنولوجيا بأسره حول العالم
2020-05-18
إغلاق معمل لصناعة العجوة المطحونة بريف دمشق يحتوي ستة أطنان من التمر المنتهي الصلاحية
2020-05-18
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أسواق الخضار في اللاذقية
2020-05-18
تصوير: مجد سليمان
أسواق الخضار
2020-05-18
seba
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