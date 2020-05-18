التربية تطلب من المعاهد التقانية التابعة لها التقيد بالتقويم الجامعي الصادر عن التعليم العالي

دمشق-سانا

طلبت وزارة التربية من المعاهد التقانية التابعة لها التقيد بالتقويم الجامعي للفصل الثاني من العام الدراسي 2019-2020 الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بالمعاهد التقانية الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني.

ودعت الوزارة مديرياتها في المحافظات كافة للتعميم على المعاهد التقانية الصناعية والتجارية والاقتصاد المنزلي والمعاهد الرياضية والموسيقية والتربية الفنية التشكيلية التطبيقية للعمل بمضمون قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي “المجلس الأعلى للتعليم التقاني والمتضمن تحديد التقويم في المعاهد التقانية للفصل الثاني من العام الدراسي 2019-2020.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت في الـ14 من شهر أيار الجاري التقويم الجامعي لمرحلة الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص والمعاهد الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني للعام الدراسي 2019-2020.